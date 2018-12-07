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Президент Эквадора Ленин Морено посетит Китай в середине декабря

Политика

Визит продлится с 11 по 13 декабря

Президент Эквадора Ленин Морено посетит Китай в середине декабря
Andes César Muñoz
Ленин Морено

Пекин, 7 декабря 2018, 07:52 — REGNUM  Президент Эквадора Ленин Морено посетит с государственным визитом Китай в ближайшие дни, сообщает 7 декабря агентство Синьхуа.

Как стало известно, президент Эквадора Ленин Морено пробудет в Китае с официальным визитом с 11 по 13 декабря по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан.

Напомним, что в августе 2018 года член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи встретился в Пекине с министром иностранных дел Эквадора Марией Фернанда Эспиноса Гарсес.

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Китай и Латинская Америка
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