Washington Post: Экономическая конфронтация с КНР – это только начало

Максим Исаев, , 08:53 — REGNUM

Сообщается, что китайское правительство было просто сбито с толку недавним поступком США, которые попросили Канаду арестовать высокопоставленного китайского финансового директора всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп согласился на торговое перемирие с КНР в ходе саммита G-20 в Аргентине. Пекин, похоже, еще не осознал, что для США экономическая конфронтация — это вопрос национальной безопасности. Все только начинается, пишет Джош Рогин в статье для американского издания The Washington Post.

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По словам американских официальных лиц и экспертов, на этой неделе китайское руководство стремилось понять, в чем заключается смысл политики Трампа. Недоумение Пекина вызвали также взаимоисключающие заявления Трампа в отношении саммита в Аргентине. Затем в среду, 5 декабря, было объявлено о том, что по просьбе министерства юстиции США Канада арестовала финансового директора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу. Последнее событие еще больше озадачило Пекин.

С точки зрения КНР, просто немыслимо, чтобы американское правительство одновременно занимало две разные позиции по одному и тому же вопросу. По словам официальных лиц США, пока Трамп вел торговые переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, правоохранительные органы Соединенных Штатов работали над арестом Ваньчжоу. Все это происходило примерно в одно и то же время.

«Все это похоже на то, что правительство осуществляет два параллельных вида деятельности… одна часть администрации хочет проводить политику в отношении Китая, которая полностью отличается от политики, которую хочет проводить оставшаяся часть», — считает специалист по КНР из Американского института предпринимательства Дерек Сизорс.

В то же время нельзя сказать, что часть администрации действовала без ведома Трампа. Глава Белого дома дал правоохранительным органам четкие инструкции в отношении китайского промышленного шпионажа. Цзиньпин убедил Трампа оставить в покое ZTE, еще одного китайского технологического гиганта, которого обвинили в нарушении американского законодательства. Однако это, скорее, исключение из правила.

Сообщалось, что арест Ваньчжоу связан с подозрениями в том, что компания Huawei нарушила санкции США в отношении Ирана. В течение последних нескольких месяцев министерство юстиции США предприняло ряд мер, направленных на противодействие экономическим преступлениям КНР. Например, в октябре 2018 года в Брюсселе был арестован представитель госбезопасности КНР в связи с обвинениями в попытке похитить секретную информацию у военных подрядчиков США.

В то же время правительство США и конгресс ведут широкую кампанию, направленную на то, чтобы устранить угрозы для национальной безопасности, исходящие от Huawei. Американское разведывательное сообщество уже давно считает, что технологии Huawei могут быть использованы китайским правительством для шпионажа. Американское правительство стремится убедить союзников исключить Huawei из телекоммуникационной инфраструктуры. Правительству США запрещено использовать технологии компании Huawei, которая также находится под пристальным вниманием Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и Канады. Конгрессмены США также указывают на необходимость взять под контроль сотрудничество между Huawei и американскими университетами.

«Huawei — это подконтрольная государству компания, активно подрывающая национальную безопасность США… Китай стремится обманным путем добиться глобального господства. Мы не можем этого допустить», — считает член палаты представителей США Джим Банкс.

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В среду, 5 декабря, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что в течение следующих 90 дней Вашингтону предстоит выяснить, сможет ли администрация Трампа заключить всеобъемлющую торговую сделку с Пекином или ей придется двигаться в прежнем направлении. Вашингтон хочет, чтобы Китай кардинальным образом изменил свою индустриальную политику. Тем не менее маловероятно, что Китай выразит готовность вести переговоры о серьезных структурных изменениях. Вот почему торговое перемирие может продлиться всего 90 дней.

Необходимо приложить все усилия для того, чтобы заставить Пекин прекратить экономическую агрессию. Но если это не сработает, у США не останется иного выбора, кроме использования более радикальных мер. Торговые пошлины — это всего лишь один из инструментов экономического давления. Долгосрочное решение проблемы будет заключаться в отделении американской экономики от некоторых секторов экономики КНР, включая телекоммуникационную и цифровую инфраструктуры.

Экономическое противостояние между США и КНР, скорее всего, продолжит нарастать, так и не успев ослабнуть. Международные рынки уже начинают это осознавать.