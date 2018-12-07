Япония готовится запретить госзакупки оборудования Huawei

Токио, , 07:35 — REGNUM Государственным учреждениям Японии запретят закупки телекоммуникационного оборудования производства китайских компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает 7 декабря Kyodo.

По сведениям источников агентства, вопрос запрета на оборудование китайских производителей электроники связан с обеспечением информационной безопасности государства. Отмечается, что правительство Японии собирается рассмотреть данный вопрос уже 10 декабря.

Напомним, ранее спецслужбы Новой Зеландии не разрешили местной компании использовать для прокладки новой сети стандарта 5G оборудование Huawei ввиду «высоких рисков для безопасности государства».

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде и должна быть экстрадирована в Соединенные Штаты. Американские власти полагают, что китайская корпорация нарушала режим санкций против Ирана.

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