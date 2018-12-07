В России пользователей могут обязать регистрировать телефоны за плату

Москва, , 07:28 — REGNUM В России уже в ближайшие пять лет некоторые телефоны не смогут работать в сотовых сетях российских операторов. Это касается тех гаджетов, которые не прошли регистрацию по идентификатору абонентского устройства IMEI, присваиваемому аппарату при производстве. Такие поправки в закон о связи обсуждались на заседании временной комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации.

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Предполагается, что регистрация мобильных телефонов может быть введена с 2023 года и будет платной. При этом для физических лиц стоимость не должна превышать 100 рублей.

Данные о владельцах телефонов и самих аппаратах будут храниться как в базах данных операторов, так и в общей государственной базе. Допускать к работе в своей сети операторы будут только те устройства, которые разрешены для работы в России, пишет «Российская газета». Не прошедшие регистрацию, утраченные или похищенные, имеющие неуникальный IMEI, а также те устройства, которым производитель не присвоил IMEI, работать в России не смогут.

Как поясняют авторы законопроекта, такая мера позволит решить проблему серого импорта телефонов и смартфонов, а также поможет бороться с хищениями.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года в Совете Федерации обсуждалась инициатива Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) о создании чёрного и серого списков реестра серийных номеров — IMEI-кодов. В белом списке, поясняют в АКИТ, окажутся гаджеты, разрешенные к ввозу и использованию в РФ. В сером — неуникальные IMEI, временно не запрещенные к использованию. В чёрный список внесут IMEI краденых устройств и тех, что ввезены незаконно. Гаджеты из черного списка в ассоциации предлагают блокировать, серый список понадобится для перевода устройства в белый перечень.

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