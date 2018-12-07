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Порошенко призвал Польшу к более тесному военному сотрудничеству

Политика

Киев готов предложить Варшаве мифический опыт «борьбы с Россией»

Киев, 7 декабря 2018, 07:30 — REGNUM  Украина готова передать опыт ведения «войны» против России польской армии, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 7 декабря «Укринформ».

Порошенко заявил, что у ВСУ есть большой опыт в «борьбе против России», который обязательно пригодится Польше. А делиться с Варшавой Киев хочет потому, что видит в ней надежного союзника, заверил Порошенко. По его словам, Польша последние 4−5 лет сильно помогает Украине: дает советы по проведению децентрализации, реформы в образовании, привлечению инвесторов.

Вместе с этим Порошенко отметил, что Украина готова к более тесному сотрудничеству в военной сфере.

Напомним, ранее заместитель главы МВД Польши Рената Щенх заявила, что в 2014 году значительная часть украинских мигрантов не захотела воевать в рядах ВСУ и попросила убежища в Польше.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2014 году граждане Украины спасались от мобилизации — МВД Польши

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Украина и Польша
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