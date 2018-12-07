Судьба железнодорожной ветки в Перми решена

Пермь, , 07:17 — REGNUM В Перми железнодорожную ветку горнозаводского направления всё же демонтируют. Дорогу закроют уже в 2019 году. Об этом заявили в минтрансе Пермского края, сообщают СМИ.

Между тем ранее письмо руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимира Чепца вселило надежду в сердца активистов, которые отстаивают железную дорогу между станциями Пермь I и Пермь II. Глава агентства заявил о невозможности закрытия железнодорожных путей из-за нарушений, выявленных Росжелдором.

В частности, претензии касались отсутствия расчета затрат на проведение мероприятий по закрытию железнодорожных путей; предоставленные сведения о количестве пассажиров на данном участке не соответствуют действительности. Кроме того, в информации о предполагаемых изменениях в технологии обслуживания пассажиров, грузоотправителей и грузополучателей указано об исключении движения пригородных и грузовых поездов на станции Пермь-II, что не соответствует действительности.

Активисты-борцы начали смотреть в будущее с оптимизмом и говорить, что их старания и протесты не прошли даром. Однако радость была недолгой. Вскоре минтранс Пермского края заявил, что от переноса железной дороги отказываться не намерены. Письмо Чепца датировано 8 ноября, с тех пор ситуация изменилась. Все замечания Росжелдора будут устранены до конца 2018 года. В частности, уже сняты претензии к организации пассажирского сообщения и изменению схемы обслуживания предприятий, примыкающих к закрываемому участку. Между станциями Пермь I и Пермь II запущен автобусный маршрут, синхронизированный с расписанием электропоездов. В бюджете утверждены расходы на ремонт трамвайных путей, а скоростное трамвайное сообщение вдоль набережной Камы будет организовано с использованием существующих железнодорожных путей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, железнодорожная ветка мешает амбициозному проекту реновации набережной Камы в Перми. Региональная власть намерена преобразовать город к 2023 году, когда столица Прикамья будет праздновать свое 300-летие. Ликвидация железнодорожной ветки и попытка пересадить население с электричек на автобусы вызвали протесты местных жителей. Последовали петиция, адресованная президенту, с требованием отправить в отставку губернатора Пермского края Максима Решетникова, сбор подписей за сохранение горнозаводской ветки, митинги.

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