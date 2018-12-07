Генассамблея ООН не приняла резолюцию, осуждающую ХАМАС

Нью-Йорк, США, , 07:15 — REGNUM Резолюция, осуждающая палестинскую организацию ХАМАС за ракетные удары по территории Израиля, не получила необходимого большинства на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), передает немецкий канал N-TV 7 декабря.

87 государств поддержали резолюцию, 58 проголосовали против. 32 государства воздержались. Для принятия было необходимо большинство в две трети голосов. До сих пор Генеральная Ассамблея ООН еще ни разу не принимала резолюций, напрямую осуждающих ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетный обстрел Израиля со стороны Палестины был произведен в ночь на 13 ноября. Израиль заявил, что ХАМАС было выпущено более 300 ракет, в результате чего 10 человек получили ранения.

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