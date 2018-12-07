Пятница, 7 Декабря 2018 года
08:02:13 МСК

ЕС приветствует назначения Масрура Барзани на пост премьер-министра

Политика

Семья Барзани по-прежнему доминирует в Иракском Курдистане

Эрбиль, Ирак, 7 декабря 2018, 07:13 — REGNUM  Представители Евросоюза поддержали выдвижение главы Совета безопасности Иракского Курдистана Масрура Барзани на пост премьер-министра региона, сообщает 7 декабря Kurdistan.ru.

Представитель содружества в курдской автономии Кларисс Пажтори выразила уверенность в том, что Барзани проведет все необходимые реформы, которые будут способствовать развитию региона.

Напомним, на посту премьер-министра Иракского Курдистана Масрур Барзани сменит своего двоюродного брата Нечирвана Барзани, выдвинутого на пост президента региона. Таким образом, ключевые позиции в автономии по-прежнему находятся в руках у клана Баразани.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани провел встречу с представителем сирийской оппозиции

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курдистан
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить