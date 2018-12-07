ЕС приветствует назначения Масрура Барзани на пост премьер-министра

Эрбиль, Ирак, , 07:13 — REGNUM Представители Евросоюза поддержали выдвижение главы Совета безопасности Иракского Курдистана Масрура Барзани на пост премьер-министра региона, сообщает 7 декабря Kurdistan.ru.

Представитель содружества в курдской автономии Кларисс Пажтори выразила уверенность в том, что Барзани проведет все необходимые реформы, которые будут способствовать развитию региона.

Напомним, на посту премьер-министра Иракского Курдистана Масрур Барзани сменит своего двоюродного брата Нечирвана Барзани, выдвинутого на пост президента региона. Таким образом, ключевые позиции в автономии по-прежнему находятся в руках у клана Баразани.

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