Руководство Якутии провело стратегические переговоры с компаниями Японии

Якутск, , 07:15 — REGNUM Во время визита в Японию представители делегации Якутии снова попытались найти инвестора, который был бы готов вложиться в строительство мостового перехода через реку Лена под Якутском. Эта тема обсуждалась на встрече с министром экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Хиросигэ Сэко заявил, что взял на личный контроль вопросы участия японских компаний в реализации инвестиционных проектов в Якутии и обещал продолжать оказывать всяческую поддержку совместной работе. Он также поблагодарил главу республики Айсена Николаева за тёплый прием, оказанный японской делегации во время визита в июне текущего года в Якутск, особенно запомнилось ему участие в национальном празднике Ысыах Туймаады и посещение природного парка «Ленские столбы».

На встрече также обсуждались проекты, которые реализуются в Якутии с участием японских инвесторов. Речь шла о строительстве ветропарка в посёлке Тикси Булунского района республики и запуске третьего этапа проекта строительства круглогодичного тепличного комплекса в Якутске. Оба эти проекта, напомним, реализуются с участием компаний Японии.

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В стране восходящего солнца Айсен Николаев также провёл стратегические переговоры с рядом японских компаний по вопросам в сфере городского хозяйства, переработке мусорных отходов, высоких технологий и других. Ещё одним пунктом визита якутской делегации стала встреча главы республики с председателем Японского банка для международного сотрудничества JBIC Тадаси Маэда, с ним Айсен Николаев обсуждал вопросы совместной реализации инфраструктурных проектов на территории Якутии. председатель японского банка заверил руководство республики в готовности возглавляемой им коммерческой структуры активно поддерживать проекты в сфере сельского хозяйства и цифрового развития.

Как сообщало ИА REGNUM, с визитом в Японию делегация Якутии находилась 4−6 декабря. В рамках поездки состоялся также инвестиционный семинар, организованный руководством республики, на нём Якутия демонстрировала японцам свой инвестиционный потенциал.