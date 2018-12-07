Трамп назвал сроки заключения сделки с Китаем

Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Торговое соглашение с Китаем будет заключено в течение 90 дней, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя информацию, полученную от китайской стороны, Трамп написал:

«Мы полностью уверены в том, что соглашение может быть заключено в течение следующих 90 дней. Я согласен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Буэнос-Айресе сказал, что беседа была удачной. По его словам, Пекин посылает Вашингтону «очень сильные сигналы».

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