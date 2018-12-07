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В Чехии за шесть лет не поймали ни одного шпиона. Президент недоволен

Политика

Он сомневается в профпригодности контрразведчиков

Прага, 7 декабря 2018, 05:45 — REGNUM  Президент Чехии Милош Земан обрушился с критикой на контрразведывательную службу страны после получения годового отчета ведомства. Свое недовольство Земан высказал в эфире телеканала Barrandov.

«Я говорю на основе своего опыта, опыта человека, который последние шесть лет читает отчеты контрразведки… Служба безопасности и информации непригодна», — заявил он.

По его словам, сотрудники спецслужб за прошедшие шесть лет не смогли обнаружить ни одного иностранного шпиона в стране. Он добавил, что сотрудники спецслужб давали ему ошибочную информацию об отсутствии исламистов в Чехии.

Ранее, 3 декабря Служба безопасности и информации Чехии опубликовала годовой отчет. В отчете сообщалось, что на территории республики замечена активизация российских и китайских спецслужб.

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Спецслужбы и шпионаж
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