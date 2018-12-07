На юге Китая стартовала XII Международная выставка садоводов

Наньнин, Китай, , 05:28 — REGNUM Двенадцатая международная выставка садоводов открылась в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Мероприятие продлится шесть месяцев и затронет 44 китайских города, а также 19 городов-членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также стран-участниц китайского инфраструктурного проекта «Нового шелкового пути», отметили в оргкомитете мероприятия.

Мероприятие пройдет близ гор Динсы в 12 км к юго-востоку от Наньнина. По информации комитета, целью выставки является превращение ее во всестороннюю платформу демонстрации достижений городского строительства и новых концептов, технологий и производств для развития городов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сорок лет реформ открытости, площадь зеленых насаждений в городах Китая увеличилась с 110 тыс. га в 1981 году до более, чем 2,1 млн га в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: XII Китайская международная выставка садоводов 2019 пройдет в Гуанси