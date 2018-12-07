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Трамп решил, кем заменит Хейли в ООН

Политика

Президент США определился с кандидатурой нового постпреда при ООН

Трамп решил, кем заменит Хейли в ООН
Иван Шилов © ИА REGNUM
Никки Хейли

Вашингтон, 7 декабря 2018, 05:19 — REGNUM  Новым постпредом США при ООН станет официальный представитель госдепа Хизер Науэрт, решил американский президент Дональд Трамп, со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По данным источников, глава Штатов уже принял решение в пользу Науэрт.

Напомним, решение Вашингтона заменить постпреда США при ООН Никки Хейли стало достоянием общественности осенью. Трамп заявил, что место Хейли может занять Науэрт, кандидатура которой не единственная, но весьма вероятная.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп: Кандидатура Хизер Науэрт для ООН – это серьезно

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