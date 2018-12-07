Трамп решил, кем заменит Хейли в ООН

Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Новым постпредом США при ООН станет официальный представитель госдепа Хизер Науэрт, решил американский президент Дональд Трамп, со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По данным источников, глава Штатов уже принял решение в пользу Науэрт.

Напомним, решение Вашингтона заменить постпреда США при ООН Никки Хейли стало достоянием общественности осенью. Трамп заявил, что место Хейли может занять Науэрт, кандидатура которой не единственная, но весьма вероятная.

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