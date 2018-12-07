Американский сенат одобрил временный бюджет

Вашингтон, , 04:39 — REGNUM Сенат США одобрил временный бюджетный закон до 21 декабря, который предотвратит «закрытие» федерального правительства и госучреждений. Об этом свидетельствуют результаты голосования в сенате.

Ранее проект временного бюджета одобрила Палата представителей конгресса США.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп подпишет этот законопроект, чтобы дать своей администрации и Республиканской партии две недели на разрешение споров по поводу финансирования стены на границе с Мексикой.

Трамп потребовал пять миллиардов долларов на строительство пограничной стены, однако представители Демократической партии в конгрессе выступили против строительства.

В свою очередь американский президент заявил, что не подпишет бюджет, если в нем не будет выделено денег на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп может требовать стену, но избиратель свое слово сказал — сенатор США