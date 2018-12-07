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Лавров провел встречу с коллегой из Норвегии

Политика

Встреча с Сёрэйде прошла в Милане 6 декабря

Милан, Италия, 7 декабря 2018, 04:19 — REGNUM  Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с норвежским коллегой Ине Эриксен Серейде состоялась на полях министерской сессии ОБСЕ, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Переговоры прошли 6 декабря в Милане (Италия). Обсуждались двусторонние отношения и вопросы безопасности на севере европейской территории.

Напомним, российско-норвежские отношения обострились после учений НАТО «Единый трезубец» в октябре 2018 года. Финляндия и Норвегия обвинили Россию в создании помех сигналам GPS во время учений.

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Внешняя политика России
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