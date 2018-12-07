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Российские истребители трижды поднимались на перехват шпионов

Политика

У границ замечены 15 иностранных летательных аппаратов

Российские истребители трижды поднимались на перехват шпионов
Иллюстрация: Mil.ru
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31

Москва, 7 декабря 2018, 03:36 — REGNUM  Трижды за неделю российские истребители поднимались на перехват иностранных самолетов — разведчиков, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что за неделю у российских границ было замечено 15 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделей ранее у российских границ было замечено 14 летательных аппаратов. На перехват летчики поднимали самолеты три раза.

Читайте ранее в этом сюжете: За неделю у границ РФ шпионили 14 летальных аппаратов

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Военно-воздушные силы
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