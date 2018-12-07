Российские истребители трижды поднимались на перехват шпионов

Москва, , 03:36 — REGNUM Трижды за неделю российские истребители поднимались на перехват иностранных самолетов — разведчиков, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что за неделю у российских границ было замечено 15 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделей ранее у российских границ было замечено 14 летательных аппаратов. На перехват летчики поднимали самолеты три раза.

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