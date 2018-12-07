Власти Франции приготовились к намеченному на 8 декабря маршу протеста

Париж, , 02:51 — REGNUM Свыше 89 тысяч полицейских будут задействованы во время протестов 8 декабря во Франции, заявил французский премьер-министр Эдуар Филипп.

Глава правительства уточнил, что только в Париже за порядком проследят восемь тысяч полицейских. На улицы власти готовы вывести «дюжину бронетранспортеров жандармерии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции обсуждают значимость уступок «желтым жилетам», на которые пошли французские власти после протестов против повышения налога на топливо.

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Протесты во Франции продолжаются несмотря на то, что на весь 2019 год власти объявили мораторий на повышение «топливных» налогов. На 8 декабря намечен марш по улицам Парижа к Елисейскому дворцу. Власти боятся госпереворота.

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