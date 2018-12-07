Посольство РФ прокомментировало позицию Великобритании по Сирии

Лондон, , 02:16 — REGNUM Великобритания предпочитает оказывать помощь районам Сирии, которые находятся под контролем экстремистов, заявляет пресс-служба посольства России в Лондоне.

Также, по словам дипломатов, Великобритания оказывает помощь «псевдогуманитарным организациям», таким как «Белые каски». При этом Соединенное Королевство отказывается оказывать помощь нуждающимся в гуманитарной помощи мирным жителям Сирии и беженцам, возвращающимся в свои дома.

«Считаем данный подход близоруким и неконструктивным. Великобритания, как известно, позиционирует себя в числе мировых лидеров в вопросах оказания гуманитарной помощи и содействия развитию», — подчеркнули в посольстве.

Напомним, по данным российской стороны, процесс возвращения в Сирию беженцев активно продолжается в связи с тем, что Сирийская арабская армия и ВКС РФ практически разгромили террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в регионе.

По данным Москвы, каждые сутки в Сирию из Ливана и Иордании возвращаются порядка тысячи человек. Из этих стран в Сирию стремятся возвратиться не менее 76% сирийцев.

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