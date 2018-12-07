Посредники по Карабаху подвели итоги переговоров между Баку и Ереваном

Милан, Италия, , 01:28 — REGNUM Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта призывают Армению и Азербайджан продолжить конструктивные усилия по урегулированию карабахского конфликта и надеются, что встречи между лидерами двух стран будут возобновлены в ближайшем будущем.

После переговоров в Милане 5 декабря с главами внешнеполитических ведомств двух стран — Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым, в распространенном 6 декабря совместном заявлении американский, российский i и французский сопредседатели Минской группы приветствуют значительное сокращение случаев нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения, отмечая, что это произошло после беседы президента Азербайджана Ильхама Алиева и исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна на полях саммита СНГ в Душанбе.

Посредники обращаются к сторонам с призывом продолжить реализацию достигнутых там договоренностей и предпринять конкретные шаги в направлении подготовки своих граждан к миру.

Подчеркивая, что последняя встреча Мнацаканяна и Мамедъярова прошла в позитивной атмосфере, посредники выражают надежду на то, что переговоры между лидерами Армении и Азербайджана, нацеленные на активные результаты, скоро возобновятся для того, чтобы найти справедливое и долгосрочное решение конфликта. До этого, согласно заявлению, уже достигнуто согласие о проведении уже четвертой встречи на уровне министров иностранных дел двух стран в начале следующего года.

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