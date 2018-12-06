Пятница, 7 Декабря 2018 года
01:30:08 МСК

Франция мобилизует 89 000 военных на субботние протесты

Политика

«Мы хотим иметь средства, чтобы не дать им свободу действий»

Франция мобилизует 89 000 военных на субботние протесты
Иллюстрация: U.S. Air Force
Французские солдаты

Париж, 6 декабря 2018, 23:59 — REGNUM  Правительство Франции намерено направить 89 тыс. военнослужащих для поддержки полиции на субботних акциях протеста, 6 декабря передает агентство Reuters.

«Мы имеем дело с людьми, которые выходят не для того, чтобы протестовать, а чтобы бесчинствовать, и мы хотим иметь средства, чтобы не дать им свободу действий», — заявил журналистам премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

По словам премьер-министра, число военных в Париже на протестах 8 декабря составит 8000 человек.

Читайте также: В Париже из-за протестов закрывают для посещений Эйфелеву башню и Лувр

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Протесты во Франции
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить