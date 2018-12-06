Франция мобилизует 89 000 военных на субботние протесты

Париж, , 23:59 — REGNUM Правительство Франции намерено направить 89 тыс. военнослужащих для поддержки полиции на субботних акциях протеста, 6 декабря передает агентство Reuters.

«Мы имеем дело с людьми, которые выходят не для того, чтобы протестовать, а чтобы бесчинствовать, и мы хотим иметь средства, чтобы не дать им свободу действий», — заявил журналистам премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

По словам премьер-министра, число военных в Париже на протестах 8 декабря составит 8000 человек.

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