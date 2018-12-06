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Премьер-министр Канады: арест финдиректора Huawei — это «не политика»

Политика

Правоохранительные органы принимали решение об аресте «без какого-либо политического вмешательства»

Оттава, 6 декабря 2018, 23:49 — REGNUM  Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал арест и предстоящую экстрадицию из Канады в США финансового директора китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу, 6 декабря передает агентство Reuters.

По словам Трюдо, правоохранительные органы Канады принимали решение об аресте «без какого-либо политического вмешательства», хотя и «проинформировали» правительство «за несколько дней».

Трюдо также сообщил, что не вел переговоров по аресту Мэн Ваньчжоу с представителями Китая.

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США и Канада
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