В администрации Порошенко отрицают причастность президента к УПЦ МП

Киев, , 23:47 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко никогда не был иподьяконом УПЦ МП, заявили в администрации президента, сообщило 6 декабря издание «Украинская правда».

«Никакие инсинуации не остановят ход истории и становления единой поместной православной церкви на Украине», — подчеркнул представитель администрации.

Напомним, наместник Почаевской лавры митрополит Владимир опубликовал открытое письмо, в котором призвал Петра Порошенко остановить давление власти на церковь, мотивировав это тем, что Порошенко раньше имел хорошие отношения с УПЦ МП и даже служил иподьяконом.

Читайте также: «Чем мы вас обидели?» — наместник Почаевской лавры обратился к Порошенко

Отметим, в интернете гуляют снимки Петра Порошенко, который участвует в богослужении, облачённый в так называемый стихарь. Фото были сделаны в Ионинском монастыре, который принадлежит канонической Украинской православной церкви.