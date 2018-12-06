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В администрации Порошенко отрицают причастность президента к УПЦ МП

Политика

Чиновники прокомментировали открытое письмо митрополита Владимира

Киев, 6 декабря 2018, 23:47 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко никогда не был иподьяконом УПЦ МП, заявили в администрации президента, сообщило 6 декабря издание «Украинская правда».

«Никакие инсинуации не остановят ход истории и становления единой поместной православной церкви на Украине», — подчеркнул представитель администрации.

Напомним, наместник Почаевской лавры митрополит Владимир опубликовал открытое письмо, в котором призвал Петра Порошенко остановить давление власти на церковь, мотивировав это тем, что Порошенко раньше имел хорошие отношения с УПЦ МП и даже служил иподьяконом.

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Отметим, в интернете гуляют снимки Петра Порошенко, который участвует в богослужении, облачённый в так называемый стихарь. Фото были сделаны в Ионинском монастыре, который принадлежит канонической Украинской православной церкви.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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