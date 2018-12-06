Миротворцы ООН подтвердили наличие тоннелей на границе Ливана и Израиля

Бейрут, , 23:40 — REGNUM Миротворческая миссия ООН в Ливане (ВООНСЛ) подтвердила наличие тоннеля на ливанско-израильской границе, 6 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению ВООНСЛ, миротворцы «провели консультации со всеми сторонами для принятия срочных мер» и «передали предварительные выводы… властям в Ливане».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря израильские военные обвинили ливанское движение «Хезболла» в подготовке тоннелей под границей для вторжения в Израиль.

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