Израиль требует от Ливана и миротворцев ООН уничтожить тоннели на границе

Иерусалим, , 23:29 — REGNUM Израиль потребовало от Ливана и миротворцев ООН уничтожить тоннели «Хезболлы» на границе, 6 декабря передает агентство Reuters.

Согласно заявлению израильской армии, военные обратились к «ливанскому правительству, ливанским вооруженным силам и Временным силам ООН в Ливане (ВСООНЛ), ответственное за все события с ливанской стороны».

В первую очередь военные требуют «очистить территорию, открыть доступ к тоннелям — чтобы удостовериться, что они не используются с враждебными целями против Израиля».

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