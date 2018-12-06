Израиль требует от Ливана и миротворцев ООН уничтожить тоннели на границе

Иерусалим, 6 декабря 2018, 23:29 — REGNUM Израиль потребовало от Ливана и миротворцев ООН уничтожить тоннели «Хезболлы» на границе, 6 декабря передает агентство Reuters.
Согласно заявлению израильской армии, военные обратились к «ливанскому правительству, ливанским вооруженным силам и Временным силам ООН в Ливане (ВСООНЛ), ответственное за все события с ливанской стороны».
В первую очередь военные требуют «очистить территорию, открыть доступ к тоннелям — чтобы удостовериться, что они не используются с враждебными целями против Израиля».
Читайте также: Ливан: Израиль не доказал существования трансграничных тоннелей