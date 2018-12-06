Воробьев.рф осветит «достижения» губернатора Подмосковья

Красногорск, , 22:54 — REGNUM В сети 6 декабря заработал сайт губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он доступен по адресу воробьев. рф и называется «Губернатор Подмосковья».

В разделе «Биография» размещён подробный рассказ о жизненном пути главы субъекта РФ, написанный от первого лица и проиллюстрированный фотографиями. Автор сообщает о жизненных уроках, которые получил в детстве, проведённом в небольшом городе Сосновоборск Красноярского края. Дальше армия, бизнес и путь в политику.

Кроме того, на сайте есть разделы «Программа», «Актуальное» и «Медиа».

Один из центральных материалов, размещённых на ресурсе, называется «Идеология лидерства». Также говорится об успехах в различных сферах по подразделам, например, «достижения в сфере финансов» или «достижения в сфере здравоохранения». Воробьев. рф позволяет скачать фотографии в высоком разрешении с мероприятий, в которых принимал участие губернатор Подмосковья.

Посетителям предлагается «выбрать регион» — в выпадающем меню города и районы Московской области от Балашихи до Электростали.