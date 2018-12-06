Судьба РСМД: «Китай на заключение нового договора ни за что не пойдёт»

Москва, , 22:52 — REGNUM Китаю совершенно невыгодно идти на заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) в его первоначальной редакции, а потому Москве, Пекину и Вашингтону придётся искать компромисс на принципиально новых условиях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

«Мы уничтожили по договору РСМД 1846 наших ракет, а американцы — 846. На тысячу меньше, поскольку не успели произвести столько, сколько мы. У нас и у американцев сегодня ноль ракет наземного базирования с такой дальностью», — заявил Рогов.

«Пойдёт ли Китай на присоединение к договору РСМД? Ни за что. Ему соглашаться на ноль ракет — это одностороняя сдача, разоружение, по существу. 90% всех китайских ракетно-ядерных сил», — подчеркнул он.

У Китая, по разным оценкам, в настоящее время 1300−1800 ракет средней и меньшей дальности, отметил эксперт. (разница обусловлена различной методикой подсчёта, согласно одной из которых в число таких вооружений включены также ракеты с дальностью от 300 км, а не только от 500)

Между тем очевидно, что в случае прекращения договора РСМД Россия и США начнут разворачивать ракеты, которые могут поражать цели на расстояниях, которые вызовут озабоченность Китая. В связи с этим Москве и Пекину было бы уместно согласовать реакцию на предложение президента США Дональда Трампа, который ранее выступил с идеей трёхсторонних переговоров, чтобы остановить гонку вооружений. Американский лидер, в частности, сослался на то, что военные расходы достигли сумасшедших размеров — более 700 млрд долларов.

«Нам надо очень серьёзно поработать вместе с Китаем, чтобы вдвоём выдвинуть хорошо продуманные предложения по переговорам о ракетах средней и меньшей дальности Соединённым Штатам, и тем самым заставить американцев пойти на переговоры», — заключил Рогов.

В Москве 6−8 декабря проходит VIII Всероссийский конгресс политологов. В работе конгресса принимают участие около 1,2 тыс. политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира. Мероприятие посвящено выработке ответов на вызовы современной российской политике, а также укреплению контактов между учёными разных стран.