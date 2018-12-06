Минобороны Греции соберет деньги на новые корабли краудфандингом

Афины , , 23:14 — REGNUM Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что ведомство планирует собрать средства на «новые фрегаты и флагман» краудфандингом, 6 декабря передает агентство Associated Press.

«Я буду первым, кто отдаст свою зарплату на это дело», — заявил Камменос на мероприятии в честь дня Святого Николая, которого в Греции считают покровителем моряков и военно-морского флота.

Специальный банковский счет для строительства новых военных кораблей будет открыт 1 января 2019 года.

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