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Украинские консулы встретились в Москве с арестованными моряками

Политика

Киев согласовал с Москвой график посещения украинскими дипломатами арестованных в ходе провокации в Керченском проливе

Украинские консулы встретились в Москве с арестованными моряками
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

Киев, 6 декабря 2018, 22:36 — REGNUM  Группа украинских дипломатов начала встречи с моряками, арестованными в России после инцидента в Керченском проливе. Об этом 6 декабря сообщил на брифинге министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, сегодня консулы встретились с тремя получившими ранения во время задержания. До конца текущей недели украинские дипломаты намерены встретиться с каждым из арестованных моряков.

Как отметил Климкин, график консульских посещений согласован с российской стороной.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три судна ВМС Украины, которые вторглись в территориальные воды России и отказывались подчиняться требованиям российских пограничников.

Позднее 24 человека, находившиеся на кораблях, среди которых два сотрудника СБУ, были арестованы на два месяца по решению суда в Симферополе и доставлены в московский СИЗО «Лефортово». В настоящее время все арестованные находятся на «карантине» и помещены в разные одиночные камеры.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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