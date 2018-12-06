Четверг, 6 Декабря 2018 года
23:53:41 МСК

Лавров обсудил с главой МИД ФРГ украинскую провокацию в Керченском проливе

Политика

Встреча прошла в Милане

Лавров обсудил с главой МИД ФРГ украинскую провокацию в Керченском проливе
Иллюстрация: Mid.ru
Встреча Сергея Лаврова с Хайко Маасом

Милан, Италия, 6 декабря 2018, 22:26 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел в Милане переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В Милане проходит министерский саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На двусторонних переговорах Лавров и Маас обсудили в том числе неудавшуюся украинскую провокацию в Керченском проливе.

«Обстоятельный обмен мнениями состоялся по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию вокруг незаконных действий Украины в Керченском проливе 25 ноября», — сказано в сообщении МИД России.

Также затрагивалась тема о планах властей США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Поднимался вопрос отношений между Россией и военным блоком НАТО.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить