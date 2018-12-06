Лавров обсудил с главой МИД ФРГ украинскую провокацию в Керченском проливе

Милан, Италия, , 22:26 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел в Милане переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В Милане проходит министерский саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На двусторонних переговорах Лавров и Маас обсудили в том числе неудавшуюся украинскую провокацию в Керченском проливе.

«Обстоятельный обмен мнениями состоялся по актуальным вопросам международной повестки, включая ситуацию вокруг незаконных действий Украины в Керченском проливе 25 ноября», — сказано в сообщении МИД России.

Также затрагивалась тема о планах властей США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Поднимался вопрос отношений между Россией и военным блоком НАТО.