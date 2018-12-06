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Лавров обсудил с Могерини возможность сохранения ДРСМД

Политика

Переговоры прошли в Милане

Лавров обсудил с Могерини возможность сохранения ДРСМД
Иллюстрация: Mid.ru
Встреча Сергея Лаврова с Федерикой Могерини

Милан, Италия, 6 декабря 2018, 22:23 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Переговоры прошли в Милане в рамках министерского саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В ходе переговоров Лавров и Могерини обсудили перспективы сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомним, что власти США заявили о твердом намерении выйти из этого договора и тем самым ещё больше разбалансировать и без того почти разрушенную международную систему контроля над вооружениями.

Могерини заявила, что ДРСМД является ключевым элементом европейской безопасности и что в интересах всех сторон его полное выполнение.

Как именно евробюрократы могли бы повлиять на сохранение ДРСМД, не уточняется.

Также на переговорах обсуждались провокационные действия украинской стороны в российском Керченском проливе, дела в Сирийской Арабской Республике и судьба ядерной сделки с Ираном.

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Ядерное оружие
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