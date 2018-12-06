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Российские военные в Сирии за сутки не зафиксировали нарушений перемирия

Политика

Сирийское правительство продолжает амнистирование граждан страны, включая бывших боевиков

Российские военные в Сирии за сутки не зафиксировали нарушений перемирия
Иллюстрация: Минобороны России
Оказание гуманитарной и медицинской помощи российским Центром примирения ВС РФ в Сирии

Дамаск, 6 декабря 2018, 22:23 — REGNUM  В течение 6 декабря российские военные в Сирии не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению сторон сирийского конфликта генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«В течение суток нарушений режима прекращения боевых действий не зафиксировано», — сказал на брифинге Сергей Соломатин.

При этом начальник российского Центра по примирению отметил, что в Сирии продолжается реализация указа президента страны об амнистировании бывших боевиков и лиц, уклонившихся от военной службы.

С 9 октября по 5 декабря 2018 года сирийские власти амнистировали 15 245 человек, подпадающих под действие этого указа, уточнил Сергей Соломатин.

Кроме того, начальник Центра рассказал о восстановлении в Сирии более 800 медицинских и образовательных учреждений, 31 тыс. жилых домов и ремонте порядка тысячи км автодорог.

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Война в Сирии
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