Российские военные в Сирии за сутки не зафиксировали нарушений перемирия

Дамаск, , 22:23 — REGNUM В течение 6 декабря российские военные в Сирии не зафиксировали нарушений режима прекращения огня, сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению сторон сирийского конфликта генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«В течение суток нарушений режима прекращения боевых действий не зафиксировано», — сказал на брифинге Сергей Соломатин.

При этом начальник российского Центра по примирению отметил, что в Сирии продолжается реализация указа президента страны об амнистировании бывших боевиков и лиц, уклонившихся от военной службы.

С 9 октября по 5 декабря 2018 года сирийские власти амнистировали 15 245 человек, подпадающих под действие этого указа, уточнил Сергей Соломатин.

Кроме того, начальник Центра рассказал о восстановлении в Сирии более 800 медицинских и образовательных учреждений, 31 тыс. жилых домов и ремонте порядка тысячи км автодорог.

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