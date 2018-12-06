Венгрия не выдаёт свои паспорта на украинской территории — МИД Украины

Милан, Италия, , 22:25 — REGNUM Венгрия прекратила выдачу паспортов в консульствах, расположенных на территории Украины, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщило 6 декабря издание «Европейская правда».

«Венгры говорят, что не выдают сейчас паспорта. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось», — рассказал Климкин.

Глава украинского МИД отметил, Венгрия может продолжить выдавать паспорта жителям Закарпатья, но на своей территории — Украина не может проконтролировать этот процесс.

«Для нас вопрос абсолютного принципа, что в своих консульствах на нашей территории они не могут этого делать», — добавил Климкин.

Напомним, ранее глава Закарпатской области Геннадий Москаль заявил, что Венгрия переместила пункт выдачи паспортов в приграничный город Кишварда, расположенный в семи минутах езды от территории Украины.

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