Мир без РСМД: «Москву провоцируют на принятие концепции упреждающего удара»

Москва, , 21:49 — REGNUM Между Россией и США начинается новая холодная война, которая выражается не только в прекращении здорового политического диалога и экономических санкциях, но и новой гонке вооружений и начале полноценного военно-политического соперничества. В частности, это подрывает систему контроля над вооружениями, которая ранее установила правила игры в международных отношениях между мировыми державами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявил научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

«Американская линия на разрыв договора РСМД приведёт к крайне тяжёлым последствиям. Дальше, естественно, договор СНВ-3 в этих условиях вряд ли будет продлён, если только американцы не выйдут из него ещё раньше, до истечения срока в 2025 году», — заявил Рогов.

«Складывается крайне опасная ситуация. Я бы не сказал, что она безнадёжная. Есть возможность выхода. Но опасности, которые возникают, связаны с тем, что администрация Трампа вообще в принципе против каких-либо любых юридически обязывающих многосторонних соглашений», — подчеркнул он.

В этом отношении весьма показательна позиция советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона — человека, «которому никогда не нравилось ни одно соглашение по контролю над вооружениями», отметил Рогов.

«Я знаю его давно: начал ему говорить, что если США выйдут из РСМД, то мы можем столкнуться с ситуацией, которая будет куда опаснее, чем Кубинский кризис 1962 года. Он ответил, что нет, вы не волнуйтесь, потому что выход из договора РСМД направлен не против вас, а против Китая. Какие есть гарантии того, что вы не разместите ваши ракеты вблизи российских границ? В странах Прибалтики, Польши и, возможно, Румынии? Отвечает, нету никаких гарантий, но планов таких по развёртыванию нет», — сказал эксперт.

«У них сегодня и разворачивать нечего, потому что деньги только выделены на разработку нового поколения ракет средней дальности. Но в будущем ситуация изменится», — добавил Рогов.

По его мнению, неспроста президент России Владимир Путин дважды в 2018 году дал развёрнутую характеристику ответно-встречного удара — концепции, согласно которой Россия станет применять ядерное оружие при наличии трёх условий: системой раннего предупреждения обнаружен запуск ракет, вычислена траектория полёта этих ракет и определены цели для поражения.

«Если ракеты будут размещены в Эстонии, Литве, Польше, подлётное время американской ракеты до Петербурга — одна минута. До Москвы — три-четыре минуты. Тут ответно-всетрчный удар оказывается физически невозможным. Система раннего предупреждения рассчитана на ситуацию, когда 25−30 минут составляет подлётное время», — пояснил он.

Так, когда в 1983 году американцы разместили ракеты в Германии и других европейских странах, подлётное время составило 10−12 минут. Это сыграло решающую роль для подписания Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

«По нему мы в два раза больше уничтожили ракет, чем американцы, но мы тем самым сняли очень опасную ситуацию. А что такое подлётное время 3−4 минуты? Это означает, что ответно-встречный удар оказывается бессмысленным», — указал Рогов.

Между тем в настоящее время США разрабатывают не только новое поколение крылатых ракет (у которых подлётное время останется в рамках 30 минут), но и баллистических. Таким образом, размещая ракеты вблизи границ России, «Москву провоцируют на принятие концепции упреждающего удара».

«В случае военно-политического кризиса мы должны будем принять решение нанести удар, пока не поздно, иначе ответного удара просто не будет. Это куда опаснее, чем Кубинский кризис», — заключил Рогов.

В Москве 6−8 декабря проходит VIII Всероссийский конгресс политологов. В работе конгресса принимают участие около 1,2 тыс. политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира. Мероприятие посвящено выработке ответов на вызовы современной российской политике, а также укреплению контактов между учёными разных стран.