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«Признанное правительство» Ливии хочет провести референдум по Конституции

Политика

«Это не просто референдум о конституции, это референдум о судьбе нации»

«Признанное правительство» Ливии хочет провести референдум по Конституции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ливия

Триполи, 6 декабря 2018, 21:41 — REGNUM  «Международно признанное» правительство Ливии намерено провести референдум по изменению Конституции африканской страны, 6 декабря передает агентство Associated Press.

«Это не просто референдум о конституции, это референдум о судьбе нации», — заявил на пресс-конференции в Триполи представитель правительства Имад аль-Сайех.

Согласно планам Триполи, референдум должен быть проведен избирательной комиссией до конца февраля 2019 года.

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Гражданская война в Ливии
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