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Российская система навигации ГЛОНАСС распространится на Венесуэлу

Политика

Спутниковая навигация российской разработки может дать толчок развития телекоммуникационной системы Венесуэлы

Российская система навигации ГЛОНАСС распространится на Венесуэлу
Иллюстрация: Vestnik-glonass.ru
ИСЗ ГЛОНАСС

Каракас, 6 декабря 2018, 21:03 — REGNUM  Россия и Венесуэла заключили договор о распространении системы спутниковой навигации ГЛОНАСС на территорию латиноамериканской страны, сообщил 6 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро в Twitter.

Соглашение о системе спутниковой навигации является одним из итогов визита президента Венесуэлы в Россию.

«Спутниковая система ГЛОНАСС, разработанная в России, приходит в Венесуэлу», — сообщил Николас Мадуро в своем заявлении, опубликованном в Twitter.

По его мнению, спутниковая навигация российской разработки может дать толчок развития телекоммуникационной системы Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в Москве состоялась встреча министров обороны России и Венесуэлы.

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