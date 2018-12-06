Депутат Рады предложил обменять «узников Кремля» на граждан Украины

Киев, , 21:13 — REGNUM Украинским властям следует арестовать всех инакомыслящих и обменять их на граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах, заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук 6 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Рецепт освобождения украинских военнопленных очень простой: нужно арестовать всем известную московскую агентуру в Киеве. После этого к нам сами прибегут из Москвы просить об обмене. Эта ситуация является целиком возможной, поскольку российских агентов на Украине достаточно, и их будут обменивать», — написал парламентарий.

Отметим, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина обладает достаточным «обменным фондом», поскольку в украинских тюрьмах содержится 300 человек, осуждённых «за антигосударственную деятельность». Луценко не уточнил, являются ли эти люди гражданами РФ или нет.

Напомним, украинский режим уже обменивал одних граждан Украины на других. В 2016 году граждане Украины, журналисты Елена Глищинская и Виталий Диденко были отправлены в РФ в обмен на террориста Геннадия Афанасьева и шпиона Юрия Солошенко.

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