Киев, , 20:47 — REGNUM Верховная рада Украины приняла решение увеличить расходы на выплату пенсий более чем на $393 млн, сообщили 6 декабря «Украинские новости».

Решение было принято минимально допустимым числом депутатов — 226.

Таким образом, расходы госбюджета Украины на пенсионеров были увеличены до более чем $5,3 млрд.

Депутаты также увеличили доплаты за работу в зоне отчуждения и выделили деньги на усовершенствование антарктической станции «Академик Вернадский».

Кроме того, в связи с военным положением, рада увеличила расходы на зарплаты боевикам ВСУ, работникам СБУ и генпрокуратуры.

Напомним, ранее Верховная рада приняла решение создать на территории страны совместную литовско-польско-украинскую военную часть, а также придала статус участников боевых действий украинским коллаборационистам, участвовавшим в Холокосте и Волынской резне в годы Второй Мировой войны.

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