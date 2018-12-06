Британия выделит ещё £400 млн на модернизацию атомного подводного флота

Лондон, , 19:30 — REGNUM Британское правительство дополнительно выделило £400 млн на реализацию программы модернизации атомного подводного флота, заявил 6 декабря министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

Программа модернизации британского атомного подводного флота получила название Dreadnought (Неустрашимый).

Гэвин Уильямсон подчеркнул, что приближается 50-летний юбилей начала службы британских атомных субмарин, ставшей ответом на «опасность холодной войны», и сообщил слушателям, что сейчас мир снова сталкивается с усиливающимися угрозами.

Напомним, в мае текущего года британское правительство выделило на программу Dreadnought £2,5 млрд, однако вскоре выяснилось, что часть этих средств «куда-то подевалась», и требуются новые финансовые вливания.

Кроме того, тогда же официальный Лондон заявил о планах профинансировать на £800 млн планы поддержки ядерных сил.

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