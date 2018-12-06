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Трамп назвал себя жертвой харассмента в связи с «российским делом»

Политика

Глава Белого дома заявил, что без «охоты на ведьм» его рейтинг составлял бы 75%

Вашингтон, 6 декабря 2018, 19:26 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп считает, что расследование «российского вмешательства» в американские выборы серьёзно ухудшает его рейтинг доверия. Об этом он написал 6 декабря в своём микроблоге в Twitter.

«Без фальшивой охоты на ведьм, связанной с Россией, учитывая всё, чего мы достигли за последние два года (сокращение регулирования и налогов, судьи, военные, ветераны и так далее), мой рейтинг одобрения составлял бы 75%, а не 50%. Это называется президентский харассмент!» — написал глава Белого дома.

Свою запись Дональд Трамп сопроводил ссылкой на результаты опроса, проведённого исследовательской службой Rasmussen, согласно которым его рейтинг одобрения сегодня составляет 50%.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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