Трамп назвал себя жертвой харассмента в связи с «российским делом»

Вашингтон, , 19:26 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что расследование «российского вмешательства» в американские выборы серьёзно ухудшает его рейтинг доверия. Об этом он написал 6 декабря в своём микроблоге в Twitter.

«Без фальшивой охоты на ведьм, связанной с Россией, учитывая всё, чего мы достигли за последние два года (сокращение регулирования и налогов, судьи, военные, ветераны и так далее), мой рейтинг одобрения составлял бы 75%, а не 50%. Это называется президентский харассмент!» — написал глава Белого дома.

Свою запись Дональд Трамп сопроводил ссылкой на результаты опроса, проведённого исследовательской службой Rasmussen, согласно которым его рейтинг одобрения сегодня составляет 50%.

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