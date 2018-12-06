Мэр Великого Новгорода: Хватит сравнивать себя с Псковом, берём планку выше

Великий Новгород, , 19:26 — REGNUM Новый мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин считает, что нужно прилагать больше усилий для развития города, чем это делается в соседних регионах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом градоначальник заявил в интервью городской газете «Новгород», опубликованном сегодня, 6 декабря.

«Образно: задача — бежать быстрее, чем это делали раньше, чем это делают наши соседи. Если мы сравниваем себя всё время с Псковом, давайте возьмём планку выше — сравнивать себя с Калининградом, Ленинградской областью, чтобы затем закрепиться на более высоком уровне», — заявил Сергей Бусурин.

По его словам, цель — развитие Великого Новгорода, «чтобы по благоустроенности, по качеству жизни, по средним зарплатам, по темпу роста промышленности мы двигались вперед».

«Значит, и люди должны думать на опережение», — отметил мэр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Бусурин назначен на должность мэра Великого Новгорода по итогам конкурсного отбора, который он прошёл 22 ноября 2018 года. 28 ноября его кандидатуру поддержало большинство депутатов думы Великого Новгорода — 21 из 30 народных избранников.

Торжественная церемония вступления в должность нового градоначальника запланирована на 14 декабря.

Отметим, что новгородцы любят сравнивать свой город со Псковом (и наоборот). В 2016 году на Новгородском областном телевидении целый выпуск программы «Правда» посвятили сравнению Новгородской области со Псковской — авторы программы пришли к выводу, что новгородцы живут лучше псковичей.

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