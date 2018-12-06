Комитет Госдумы выступил против ликвидации унитарных предприятий — аптек

Москва, , 19:26 — REGNUM Комитет Госдумы по охране здоровья настаивает на исключении аптек из проекта закона о ликвидации МУПов и ГУПов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

Госдума ранее не стала рассматривать в первом чтении предложенный ФАС законопроект, который вводит запрет на создание и деятельность унитарных предприятий, изменение видов их деятельности. Документ также предусматривает ликвидацию или реорганизацию МУПов и ГУПов до 1 января 2021 года. Исключения в документе делаются, только если предприятие создается для обороны, государственной или общественной безопасности и регламентировано федеральным законом, актом президента или правительства России. Также унитарное предприятие сохраняется, если оно создано в сферах естественных монополий или гособоронзаказа как предприятие-исполнитель.

ФАС настаивает на необходимости принятия закона. Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев считает, что унитарные предприятия мешают развитию конкуренции.

С такой позицией не согласны депутаты всех фракций Госдумы. Так, например, выразили обеспокоенность, что принятие закона приведет к закрытию котельных, аптек и так далее в удаленных, а также малонаселенных территориях.

В ходе парламентских слушаний в Госдуме комитет по охране здоровья предложил исключить из законопроекта необходимость реорганизации и ликвидации унитарных государственных и муниципальных предприятий, которые относятся к фармацевтической деятельности.

«Мы настаиваем на этом, по крайней мере, на ближайшие пять лет. Потому что мы, действительно, должны предложить условия, чтобы не допустить недовольства наших граждан», — заявила депутат Госдумы Татьяна Соломатина («Единая Россия»).