Генсек НАТО обсудил отношения с Сербией с премьер-министром Косово

Брюссель, , 19:58 — REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьер-министром Косово Рамушем Харадинаем по вопросу обострения отношений частично признанной республики и Сербии, 6 декабря передает агентство Associated Press.

Предметом обсуждения Столтенберга и Харадиная стало введение косовским правительством пошлин на товары из Сербии, а также планы Косово по созданию собственной армии.

«Я подчеркнул, что шаг является несвоевременным, идет вразрез с советами многих союзников по НАТО и может иметь негативные последствия для перспектив евроатлантической интеграции Косово», — заявил Столтенберг по итогам телефонных переговоров.

Также Столтенберг сообщил, что провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и попросил его «проявлять спокойствие и сдержанность и избегать любых провокационных заявлений или действий».

По словам генсека НАТО, альянс считает диалог между Белградом и Приштиной «единственным способом обеспечить прочный мир и стабильность в регионе».

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