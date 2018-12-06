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Генсек НАТО обсудил отношения с Сербией с премьер-министром Косово

Политика

НАТО считает диалог между Белградом и Приштиной «единственным способом обеспечить прочный мир и стабильность в регионе»

Генсек НАТО обсудил отношения с Сербией с премьер-министром Косово
Иллюстрация: Kryeministri-ks.net
Рамуш Харадинай

Брюссель, 6 декабря 2018, 19:58 — REGNUM  Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьер-министром Косово Рамушем Харадинаем по вопросу обострения отношений частично признанной республики и Сербии, 6 декабря передает агентство Associated Press.

Предметом обсуждения Столтенберга и Харадиная стало введение косовским правительством пошлин на товары из Сербии, а также планы Косово по созданию собственной армии.

«Я подчеркнул, что шаг является несвоевременным, идет вразрез с советами многих союзников по НАТО и может иметь негативные последствия для перспектив евроатлантической интеграции Косово», — заявил Столтенберг по итогам телефонных переговоров.

Также Столтенберг сообщил, что провел переговоры с президентом Сербии Александром Вучичем и попросил его «проявлять спокойствие и сдержанность и избегать любых провокационных заявлений или действий».

По словам генсека НАТО, альянс считает диалог между Белградом и Приштиной «единственным способом обеспечить прочный мир и стабильность в регионе».

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