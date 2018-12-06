Le Figaro: Французские власти боятся госпереворота

Париж, , 19:17 — REGNUM Французские власти опасаются попытки государственного переворота со стороны движения «желтых жилетов». Об этом сегодня, 6 декабря, пишет газета Le Figaro со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Напомним, что протесты движения «желтых жилетов» во Франции продолжаются уже несколько недель, и с каждым разом их акции становятся всё более ожесточенными. Протесты сопровождаются столкновениями с полицией — погибли несколько человек, сотни получили ранения.

Причина протестов движения «желтых жилетов» — намерение французских властей во главе с президентом Эммануэлем Макроном существенно поднять акцизы на моторное топливо, что приведет к значительному удорожанию и без того недешевого бензина и дизельного топлива на французских АЗС.

При этом власти Франции решили повысить акцизы на топливо не потому, что нуждаются в дополнительных источниках наполнения бюджета, а исключительно из соображений заботы от экологии. Иными словами, повышением цен на топливо французские власти намеревались заставить граждан отказаться от использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, сделав его эксплуатацию слишком дорогой для среднестатистического француза.

Свое недовольство жесткими регулятивными мерами правительства французские граждане сперва изливали на страницах социальных сетей. Затем оно было подхвачено СМИ. В итоге в середине ноября начались массовые акции против намерения повысит акцизы на моторное топливо. Протестующие в знак солидарности одевали на себя желтые светоотражающие жилеты — обязательный атрибут каждого французского автомобилиста. Отсюда и название движения.

Очень быстро от требований отказаться от повышения акцизов протестующие перешли к требованию отставки президента Эммануэля Макрона, который и так не очень популярен во Франции.

Пика ожесточения акции протеста достигли 3 декабря, когда группы анархистов, также участвующие в протесте, разгромили мемориальный музей под Триумфальной аркой на площади Шарля де Голля на Елисейских полях.

После этого премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти вводят полугодовой мораторий на повышение цен на моторное топливо, так как единство нации в опасности.

Тем не менее «желтые жилеты» запланировали на 8 ноября марш по улицам Парижа к Елисейскому дворцу — резиденции президента Франции. Спецслужбы предупреждают власти о том, что среди протестующих распространяются угрозы убийства официальных лиц и призывы брать с собой на марш оружие.

«Это путчисты. Это попытка путча», — заявил один из источников во французском правительстве изданию Le Figaro.

Также газета утверждает, что сотрудникам ряда министерств поступило указание не появляться на рабочих местах в выходные дни.