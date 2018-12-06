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На Украине будет создана литовско-польско-украинская военная часть

Политика

Формирование назовут в честь украинского гетмана

На Украине будет создана литовско-польско-украинская военная часть
Польские крылатые гусары

Киев, 6 декабря 2018, 19:37 — REGNUM  Верховная рада Украины приняла решение о создании совместной литовско-польско-украинской военной части, сообщило 6 декабря информационное агентство «УНН».

Новое формирование назовут именем гетмана Константина Острожского. За данное решение проголосовали 230 парламентариев.

Напомним, ранее украинский парламент признал участниками боевых действий бывших членов коллаборационистских формирований, воевавших за гитлеровцев в годы Второй Мировой войны.

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* Организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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