Самовыдвиженцев могут пустить на выборы губернатора Челябинской области

Челябинск, , 19:10 — REGNUM В Челябинской области самовыдвиженцы могут быть допущены к участию в выборах губернатора. Проект закона предложила областному Заксобранию региональная избирательная комиссия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме.

Законопроект был утверждён на 74-м заседании облизбиркома. Согласно ему, у граждан появится возможность голосовать по месту своего нахождения. Также в документе содержится положение о возможности самовыдвижения на пост губернатора. Гражданам, которые решат таким образом стать кандидатами, нужно будет собрать подписи 0,5% избирателей.

Проект закона уже направлен в Заксобрание.

Отметим, последние выборы губернатора прошли в Челябинской области осенью 2014 года. На сентябрь 2019-го запланированы очередные.

Одна из интриг заключается в том, получит ли действующий губернатор Борис Дубровский шанс пойти на выборы в качестве основного кандидата. Решение об этом в ближайшее время примет президент России Владимир Путин.