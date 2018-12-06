Рада может предоставить статус УБД «полицаям и коллаборантам» — эксперт

Киев, , 18:55 — REGNUM Экс-депутат Украины Артур Билоус опасается, что аппарат Верховной рады может на свое усмотрение изменить текст закона №8519 «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ столетии и предоставить статус участника боевых действий «обычным полицаям и коллаборантам». Об этом Билоус заявил 6 декабря в эфире одного из украинских телеканалов.

«Надо видеть текст закона, чтобы не было полной уравниловки, чтобы люди, которые принимали участие в карательных акциях, — полицаи, чтобы они тоже не подпали под статус участников… Я не знаю, за что проголосовали окончательно. В нынешнем парламенте законы меняются за секунду по голосу, чтобы под это не подпали обычные полицаи, обычные коллаборанты, обычные убийцы и бандиты, которые тоже были. Война всегда выплескивает всякую нечисть», — напомнил Билоус.

При этом он поддержал принятие закона, напомнив, что бойцы Украинской повстанческой армии (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) «Полесская Сечь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Украинской народной революционной армии (УНРА) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вооруженных подразделений Организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), организации народной обороны «Карпатская Сечь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «сражались за независимость Украины на два фронта — против немецкой и большевистской империй».

«Это надо было сделать давно, потому что эти люди фактически воевали и с большевистской империей, и с немецкой, находясь явно в неравном положении… В целом это, безусловно, историческая справедливость. Пока эти люди живы, раны еще заживают. Пройдут поколения, когда к этому будет спокойное отношение. Действительно, эти люди заслуживают статус участника, ветерана войны», — подытожил Билоус.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Верховная рада приняла закон №8519 «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» по усилению социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ столетии. За законопроект проголосовали 236 народных депутатов.

Напомним, депутат от фракции «Радикальная партия», заместитель главы комитета по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Юрий-Богдан Шухевич заявил, что на Украине зарегистрировано 1300 воинов УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и вооруженных формирований ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).