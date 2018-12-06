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Кредит МВФ Украина получит до рождества — глава нацбанка

Политика

Размер кредита не уточняется

Киев, 6 декабря 2018, 19:18 — REGNUM  Украина рассчитывает получить очередной кредит от МВФ в течение десяти рабочих дней до Рождества, заявил глава национального банка Украины Яков Смолий в интервью агентству Reuters, опубликованном 5 декабря.

«Украина выполнила все подготовительные действия, остались только бюрократические процедуры», — отметил чиновник.

Смолий не уточнил размер кредита, но заявил, что он позволит увеличить валютные резервы Украины до $19,2 млрд. На данный момент валютные резервы Украины составляют $17,8 млрд.

Напомним, ранее в МВФ отметили, что военное положение, введённое 26 ноября в десяти областях страны, не помешает сотрудничеству с Украиной, а также позитивно оценили ключевые показатели бюджета, принятого Верховной радой.

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Украина и МВФ
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