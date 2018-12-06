Кризис западной модели: «Глобальная рецессия сломала общественный договор»

Москва, , 18:44 — REGNUM Баланс интересов, который определял развитие западного общества на протяжении второй половины XX века, был подорван в ходе глобальной рецессии 2008−2014 годов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявил президент ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, академик-секретарь отделения глобальных проблем и международных отношений РАН Александр Дынкин на VIII Всероссийском конгрессе политологов.

«Очевидно, что глобальная рецессия 2008−2014 годов обозначила исчерпание социального контракта, общественного договора, который действовал примерно с конца 1960-х годов», — заявил Дынкин.

«Суть этого общественного договора была достаточно проста: избиратели и элиты принимали сложившуюся модель либерального рыночного порядка, поскольку она обеспечивала рост благосостояния. Каждое следующее поколение жило лучше предыдущего, дети обладали большими возможностями, чем родители», — подчеркнул эксперт.

Однако депрессия, начавшаяся в 2008 году, привела к окончательному пониманию, что этот «социальный договор» больше не работает.

«В 2008 году сказали, что крупные компании были объявлены слишком большими, чтобы обанкротиться. Ничего подобного не было сказано про зарплаты, страховки, пенсии, стоимость недвижимости американского среднего класса», — констатировал он.

«Доходы на одно домашнее хозяйства в США не растут последние 15 лет. В то же время за последние 15 лет стоимость университетского образования выросла в 2,7 раза. Ещё хуже оказалась ситуация в Европе, особенно южной, где мы видели долгий период двузначной безработицы, особенно среди молодёжи. Это привело к тектоническим сдвигам: европейцы перестали относиться к Соединённым Штатам к некоему граду обетованному, в том числе и потому, что причиной этого кризиса были серьёзные регуляторные ошибки Федеральной резервной системы», — подчеркнул Дынкин.

В Москве 6−8 декабря проходит VIII Всероссийский конгресс политологов, в котором принимают участие участие около 1,2 тыс. политологов из 60 регионов России и 36 стран мира, в том числе Великобритании, США, Франции, Германии, Венгрии, Израиля, Испании и других. Мероприятие посвящено выработке ответов на вызовы современной российской политики, а также укреплению контактов между учёными разных стран.