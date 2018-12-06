Глава генштаба Ливии посетил Италию и провел переговоры с Конте

Рим, , 18:44 — REGNUM Ливийский главнокомандующий Халифа Хафтар в четверг, 6 декабря, посетил Рим для закрытой встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, их переговоры длились около полутора часов, сообщает Il Giornale.

За последние полтора месяца это уже третий визит Хафтара в Италию, и это косвенно подтверждает, что властям Италии удалось получить одну из центральных ролей в урегулировании ситуации в Ливии, полагают обозреватели издания.

Такого статуса больше нет у Франции, раздираемой внутренними противоречиями, и эта центральная среди европейских стран роль перешла к Италии, тем более что с этим согласились как в Москве, так и в Вашингтоне, отмечают авторы.

Основными темами разговора Конте и Хафтара, по данным издания, были вопросы о нелегальной миграции и о поставках нефти.