Пхеньян и Сеул договорились об инспекциях вывода постов охраны

Сеул, , 18:41 — REGNUM Сеул и Пхеньян, как две стороны урегулирования конфликта на Корейском полуострове, договорились о взаимной проверке вывода постов охраны из межкорейской демилитаризованной зоны; проверка пройдет 12 декабря командами по семь участников с обеих сторон, сообщает 6 декабря Синьхуа.

К настоящему времени КНДР и Южная Корея уже вывели личный состав с вооружением с одиннадцати таких постов, а сами посты уничтожили. Уничтоженные посты для упрощения взаимного контроля по договоренностям сторон свяжет специальная дорога, строительство которой заместитель главы оборонного ведомства Юга Со Чжу Сок назвал «путем новой истории», который превратит разделительную линию между двумя частями полуострова из символа многолетнего разъединения и конфронтации в зону мира.

Отметим, что пилотный проект по выводу войск был согласован и подписан в сентябре текущего года во время встречи в Пхеньяне лидеров двух стран Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина.